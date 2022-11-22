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‘Ev’de ortalama fiyat 1.6 milyon lirayı aştı

22.11.2022 - 09:50 | Son Güncelleme :
‘Ev’de ortalama fiyat 1.6 milyon lirayı aştı | Ekonomi Haberleri

Artan inşaat maliyetleri ve arz-talep dengesindeki bozulma konutta fiyat artışını beraberinde getirdi. Yapay zeka ila gayrimenkul değer hesabı yapan Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde ekim ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 199 seviyesine geldi.

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 571 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 634 bin 230 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.

ANTALYA İLK SIRADA

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 229 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 21 bin 5 TL, ortalama konut fiyatı ise 2 milyon 415 bin 575 TL oldu. Ankara’da konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 208 olurken, ortalama metrekare fiyatı 9 bin 424 TL, ortalama konut fiyatı ise 1 milyon 225 bin 120 TL’ye çıktı. Konut fiyatlarının bir yılda yüzde 246 artış gösterdiği Antalya’da ise, ortalama metrekare fiyatı 18 bin 350 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 202 bin TL olarak açıklandı. Mersin’de konut fiyatlarındaki yıllık değer artışı yüzde 230, ortalama metrekare fiyatı 11 bin 240 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 686 bin TL oldu. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il olan Muğla’da ise yıllık değer artışı yüzde 160, ortalama metrekare fiyatı 29 bin 824 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 877 bin 120 TL. Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “2021 yılı sonunda aylık yüzde 16-17 olan aylık değer artışının ekim ayında düşerek yüzde 9-10 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani, konut fiyatlarındaki artış yavaşladı fakat devam ediyor. Yılın son ayları her zaman konut piyasasının hareketli olduğu aylardır. Kasım ve Aralık aylarında fiyatların da biraz daha oturması ile piyasanın hareketleneceğini öngörüyorum“ dedi.


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