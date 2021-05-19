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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

19.05.2021 - 12:53
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıktı.

Euro Bölgesi'nde de martta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,6 seviyesine ulaştı. Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın nisan ayında AB’de yüzde 0,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

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Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 2,1, İspanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,6 ve İtalya'da yüzde 1 olarak ölçüldü.


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