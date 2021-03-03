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Euro Bölgesi'nde ÜFE ocakta yükseldi

03.03.2021 - 14:32
Euro Bölgesi'nde ÜFE ocakta yükseldi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde ÜFE, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. ÜFE, 2020'nin ocak ayına göre ise sabit kaldı.

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AB'de de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 yükseldi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta aylık bazda en fazla yüzde 10 ile İrlanda'da arttı. Bu ülkeyi yüzde 3,4 ile İspanya ve yüzde 3,3 ile Danimarka takip etti.


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