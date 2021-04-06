Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı şubat ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ocak ayında yüzde 8,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, şubat ayında da aynı seviyeyi korudu.

AB'de de ocak ayında yüzde 7,5 seviyesinde olan işsizlik, şubatta sabit kaldı. İşsizlik, geçen yılın şubat ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,3, AB'de de yüzde 6,5 seviyesinde belirlenmişti.

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Şubat ayında işsizlik İspanya'da yüzde 16,1, Fransa'da yüzde 8 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak ölçüldü. AB'de işsiz sayısı şubatta 15 milyon 953 bin olurken, bunun 13 milyon 571 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Şubatta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 967 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 394 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 17,3 olarak ölçüldü.

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