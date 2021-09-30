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Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

30.09.2021 - 14:09
Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı geçen ay yüzde 7,5 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de de temmuz ayında yüzde 6,9 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta yüzde 6,8’e düştü.

Euro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 7,6 olan işsizlik, ağustosta yüzde 7,5'e geriledi. İşsizlik, geçen yılın ağustos ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 8,6, AB'de de yüzde 7,7 seviyesinde ölçülmüştü.

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Ülke bazında bakıldığında işsizlik, ağustosta İspanya'da yüzde 14, Yunanistan'da yüzde 13,2, İtalya'da yüzde 9,3, Fransa'da yüzde 8 ve Almanya'da yüzde 3,6 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 14 milyon 469 bin olurken, bunun 12 milyon 162 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 833 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 317 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 16,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 16,4 oldu.


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