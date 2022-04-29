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Euro Bölgesinde enflasyon rekor tazeledi

29.04.2022 - 13:22
Euro Bölgesinde enflasyon rekor tazeledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi enflasyonu, yıllık bazda yüzde 7.5’e yükselerek rekor tazeledi.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, Euro Bölgesi’nde nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0.6 artarken; yıllık bazda ise beklentilere paralel olarak yüzde 7.5’e yükseldi.

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Yaşanan yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa’nın enerji arzına olumsuz etkileri ve enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu.


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