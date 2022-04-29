Euro Bölgesinde enflasyon rekor tazeledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesinde enflasyon rekor tazeledi
Euro Bölgesi enflasyonu, yıllık bazda yüzde 7.5’e yükselerek rekor tazeledi.
Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, Euro Bölgesi’nde nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0.6 artarken; yıllık bazda ise beklentilere paralel olarak yüzde 7.5’e yükseldi.
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Yaşanan yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa’nın enerji arzına olumsuz etkileri ve enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu.
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