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‘Esenboğa’ ihalesinde en yüksek teklif TAV’ın

21.12.2022 - 10:38 | Son Güncelleme :
‘Esenboğa’ ihalesinde en yüksek teklif TAV’ın | Ekonomi Haberleri

Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nın kapasite arttırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç ve dış hatların, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması ihalesi sonuçlandı. 3 firmanın katılımı ile gerçekleşen ihalede en iyi teklifi 475 milyon Euro+KDV bedeli ile TAV verdi.

TAV Havalimanları’ndan KAP’a yapılan açıklamada işletme süresi boyunca Esenboğa Havalimanı’na yaklaşık 300 milyon Euro yatırım yapılacağı belirtildi. Şirketin ihale şartnamesi uyarınca, Ankara Esenboğa Havalimanı’nı, 24 Mayıs 2025 ile 23 Mayıs 2050 tarihleri arasındaki 25 yıllık dönemde işletme imtiyazına sahip olduğu, halihazırda kullanılan mevcut işletme imtiyazının ise 23 Mayıs 2025’e kadar geçerli olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Mayıs 2025 - Mayıs 2050 tarihleri arasındaki yeni imtiyaz süresi boyunca yolcu başına hizmet bedeli dış hat giden yolcu başına 17 Euro ve iç hat giden yolcu başına 3 Euro olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yeni imtiyaz süresi boyunca dış hat giden yolcu başına 3 Euro güvenlik hizmet bedeli alınacaktır. DHMİ’ye toplam KDV hariç 475 milyon Euro imtiyaz kira bedeli olarak ödenecektir. Toplam mühendislik tedarik ve inşaat sözleşmesi bazında yaklaşık 300 milyon Euro tutarında öngörülen yatırımın yaklaşık 210 milyon Euro olarak planlanan ilk etabı 2023 yılında başlayacaktır. Yatırımın yaklaşık 90 milyon Euro tutarında planlanan ikinci etabı ise en geç 2038 yılında başlayacaktır” ifadeleri yer aldı. Gerekli onayların alınması ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasını takiben DHMİ ile bir kira sözleşmesi imzalanacağı ifade edildi.


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