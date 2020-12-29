‹ Önceki Haber Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı

Eşarj ve CarrefourSA'dan iş birliği

29.12.2020 - 13:51
Eşarj ve CarrefourSA'dan iş birliği | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding'in iki markası Enerjisa Enerji ile CarrefourSA'nın yaptığı iş birliği kapsamında İstinye CarrefourSA Hiper, Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otoparklarında Eşarj istasyonları faaliyete başladı.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar ve CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, İstinye CarrefourSA Hiper otoparkına kurulan Eşarj istasyonunun tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pınar, Enerjisa Enerji olarak elektrik hizmeti sunarken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda şu an üç ayrı CarrefourSA otoparkında projemize başladık ama ileride büyüyecek bir projeden bahsediyoruz. Tüketiciler, online bir sistem üzerinde kredi kartlarıyla ödemelerini yapabilecek. 15-20 dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebilecekler. Yüzde 100 dolum için yaklaşık 6 saatlik bir şarj işlemi gerekiyor." diye konuştu.

"DÜNYA TRENDLERİNİ İMMOBİLİTE BELİRLİYOR"

Projenin sürdürülebilirliğe katkı yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Pınar, "Artık dünya trendlerinde immobilite çok önemli bir yer tutuyor. Bugün birçok büyük otomotiv devi fosil yakıtlı araç üretmeme kararlarını açıklıyor. Elektrikli araçların yakıt maliyeti konvansiyonel yakıtlı araçlara göre üçte bir daha az seviyede." dedi.

##$HABER_1467322$##

Elektrikli araçların yaygınlaşmasında ticari araçların daha büyük bir rol oynayacağını belirten Pınar, pazarın talebe göre şekilleneceğini söyledi.

Pınar, bu gelişmelerin Türkiye'deki pazarı da etkilediğini dile getirerek, şu an Türkiye'de Eşarj'a ait 400 soket bulunduğunu ve gelecek 3 yıl içinde sayıyı artırarak bu alanda öncü olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kartallıoğlu da "Yeni neslin Sabancısı" vizyonuyla doğayı koruyacak ve çevresel etkileri en aza indirecek doğru adımları atmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Bugün birçok müşterinin elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemlediklerini belirten Kartallıoğlu, şöyle dedi:

"Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. Şu an için toplam 3 olan Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde artıracağız. CarrefourSA olarak sürdürülebilir geleceğe olan inancımızla doğru adımları atmaya devam edip müşterilerimizin doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.453 Değişim: 0,96% Hacim : 26.037 Mio.TL Son veri saati : 17:38
Düşük 1.436 29.12.2020 Yüksek 1.455
Açılış: 1.443
7,3510 Değişim: -1,17%
Düşük 7,3450 29.12.2020 Yüksek 7,4786
Açılış: 7,4382
9,0099 Değişim: -0,93%
Düşük 8,9988 29.12.2020 Yüksek 9,1540
Açılış: 9,0946
443,90 Değişim: -0,88%
Düşük 443,54 29.12.2020 Yüksek 451,65
Açılış: 447,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.