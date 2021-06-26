Ertuğrul Gazi göreve hazır | Ekonomi Haberleri

BOTAŞ Ertuğrul Gazi yüzer LNG depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi devreye alındı. Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi ile ilgi bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ertuğrul Gazi FSRU gemimiz arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak” dedi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin arz güvenliğinde önemli bir esneklik kazandıracağını söyledi. Dönmez, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) Gemisi’nin devreye alınma töreninde konuştu. Dönmez, Türkiye’nin büyüdüğünü, güçlendiğini ve her geçen gün yüzyıllık hedeflere emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “Ortaya koyduğunuz vizyonla büyüyen Türkiye’nin enerjisini sağlamak için enerji ve tabii kaynakların her alanında güçlü ve güvenilir bir altyapıyı inşa ediyoruz. Artan enerji talebimize rasyonel ve teknolojik çözümler üreterek, geleceğe uzanan bir enerji politikası geliştiriyoruz. Bu anlayışın eseri olan Ertuğrul Gazi FSRU gemimizle, doğalgaz arz güvenliğimize önemli bir halka daha ekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyada 18 ülkenin sahip olduğu FSRU gemilerinden ilkinin İzmir Aliağa’da 2016’nın sonunda devreye alındığını hatırlatan Bakan Dönmez, “2 yıllık bir çalışmanın ardından, bugün de Ertuğrul Gazi FSRU gemimizi Hatay Dörtyol’da hizmete almanın sevincini yaşıyoruz. 110 milyon metreküp depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Ertuğrul Gazi, arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandıracak. Ayrıca, Ertuğrul Gazi sadece devasa yapısıyla değil, sahip olduğu çevreci özellikleriyle de benzerlerinden ayrılıyor. Gemimiz gazlaştırma operasyonunda deniz suyu yerine, ‘Glikol Water’ adı verilen özel bir sıvıyı kullanıyor. Böylece deniz suyuyla temas etmeden bütün operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütüyor” diye konuştu.

İLK DOLUM SALI GÜNÜ

Dönmez, Ertuğrul Gazi Gemisi’nin, mevcut gazlaştırma hacmiyle, dünyadaki mevcut FSRU’lar içerisinde en fazla gazlaştırma kapasitesine sahip üst segment bir gemi olduğuna da dikkat çekti. Bu kapsamda sisteme hızlı entegre olması ve yüksek mobilitesi sayesinde ihtiyaç duyulan bölgeye geminin hızla sevk edileceğini kaydeden Dönmez, “Böylece tüketimin yoğun olduğu bölgelerde, hızlı bir şekilde yeni kaynak noktaları oluşturacağız” ifadelerini kullandı. Dönmez, Ertuğrul Gazi’nin ilk gaz dolum operasyonu olan gemiden-gemiye LNG transferinin de önümüzdeki hafta 29 Haziran Salı günü yapacaklarını sözlerine ekledi.

DOĞALGAZ REKORU

TANAP ve TürkAkım gibi uluslararası boru hatlarıyla kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğinin artırıldığını dile getiren Bakan Dönmez, “FSRU, LNG ve yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle de sistemin işleyişini garanti altına alacak doğalgazı depoluyoruz” diye konuştu. Günlük 359 milyon metreküpe ulaşan günlük gaz girişi ve 4.5 milyar metreküplük depolama kapasitesi sayesinde kış aylarının hiçbir sorun yaşanmadan atlatıldığını kaydeden Dönmez, en kritik günlerin ise 19 Ocak günü 272 milyon metreküp, 20 Ocak günü de 280 milyon metreküpe ulaşarak, tüm zamanların doğalgaz tüketim rekoru ile atlatıldığını kaydetti.

-162 DERECEDE SOĞUTUYOR

FSRU (Flooting Storage and regasification Unit)/(Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), bünyesinde yer alan tanklar ile LNG depolama imkânı tanıyan ve depolanan LNG’nin gazlaştırılabilmesi için gerekli ekipmanları üzerinde bulunduran ve gazlaştırdığı doğalgazı, ana iletim hattına yüksek basınçla iletebilen özel gemi. Doğalgaz, atmosfer basıncında, -162°C’ye kadar soğutulduğunda, sıvı faza geçiyor, hacimsel olarak 600 kat küçültüp “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz” (LNG) olarak adlandırılıyor. FSRU’lar diğer LNG terminallerine göre kısa temin süreleri, taşınabilir olmaları ve daha az maliyetli olmaları nedeniyle avantajlı durumda. Hâlihazırda 18 ülkede, 6’sı Avrupa’da olmak üzere toplamda 43 adet FSRU gemisi mevcut. Türkiye’de toplam 5 LNG terminali bulunuyor. Bunlardan devlete ait olanlar Marmara Ereğlisi’nde, Dörtyol FSRU Terminali, Saros Körfezi’nde yapımı devam eden terminal. Özel sektör yatırımlarıyla kurulan 2 terminal ise izmir Aliağa’da bulunuyor.

3 FUTBOL SAHASI: Ertuğrul Gazi gemisinin büyüklüğü

295 METRE: Ertuğrul Gazi gemisini uzunluğu

63 METRE: Ertuğrul Gazi gemisinin yüksekliği

110 MİLYON METREKÜP: Ertuğrul Gazi gemisinin depolama kapasitesi

7 MİLYAR METREKÜP: Geminin yıllık gazlaştırma kapasitesi (Türkiye’nin yıllık ihtiyacının yüzde 10’u)

Etiketler