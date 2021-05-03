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Enflasyon rakamları açıklandı

03.05.2021 - 10:05 | Son Güncelleme :
Enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Nisan ayında enflasyon beklentilerin altında gelerek, aylık bazda yüzde 1.68 oranında artarken; yıllık bazda ise yüzde 17.14 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi enflasyonun aylık bazda yüzde 1.80 artması, yıllık bazda ise yüzde 17.30 oranında olması yönündeydi.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,44 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 38,11 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,07, imalatta yüzde 38,11, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,50, su temininde yüzde 28,32 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 42,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,97, enerjide yüzde 38,64, sermaye malında yüzde 27,24 artış olarak gerçekleşti.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 4,55 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,02, imalatta yüzde 4,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,22, su temininde yüzde 0,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,63, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,99, enerjide yüzde 3,51, sermaye malında yüzde 2,85 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 4,50 İLE ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMINDA GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en düşük artış; yüzde 4,50 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 8,49 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,92 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 159,53, ham petrol ve doğal gaz yüzde 109,10, ana metaller yüzde 71,71 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,27 İLE SU VE SUYUN ARITILMASI VE DAĞITILMASINDA GERÇEKLEŞTİ

Aylık en düşük artış; yüzde 0,27 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 0,78 ile mobilya, yüzde 1,00 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 15,25, ana metaller yüzde 10,78, tütün ürünleri yüzde 9,45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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