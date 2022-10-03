Enerjide İtalya ve OPEC+ gündemi | Ekonomi Haberleri

Rus enerji şirketi Gazprom’un, Avusturya’daki nakil sorununu öne sürerek İtalyan Eni şirketine gaz dağıtımını askıya aldığı belirtildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İtalya’nın enerji şirketi Eni’den yapılan açıklamada, “Gazprom, Avusturya üzerinden gaz taşımacılığının imkânsız olduğunu öne sürerek talep edilen teslimatı onaylayamadığını söyledi” dendi. Gazprom’dan gelen açıklamada ise karara gerekçe olarak, eylül ayı sonunda Avusturya’da yapılan yasal değişiklikler gösterildi ve “Gazprom, sorunu İtalyan alıcılarla çözmeye çalışıyor” denildi. Eni, Gazprom’un kendilerini teknik sorundan haberdar ettiğini ve bu durumun en erken pazartesi günü çözüleceğini bildirdiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde İtalya, tükettiği gazın yüzde 95’ini ithal ediyordu ve bunun yaklaşık yüzde 45’i Rusya’dan geliyordu. Draghi, İtalya’nın Rusya’ya olan bağımlılığını haziran ayı itibarıyla yüzde 25’e indirirken, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için diğer gaz üreticileriyle de yeni anlaşmalar imzaladı. Gazprom’un açıklamasına karşılık olarak, Avusturya’daki düzenleyici kurum E-Control de yürürlüğe giren yeni kuralların piyasa aktörleri tarafından aylardır bilindiğini ve herkesin yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli önlemleri almasını beklediklerini ifade etti.

YENİ LİDERDEN ENERJİ MESAJI

S&P Global Commodity Insights’a göre, Avrupa gaz fiyatları Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarının sabote edildiği iddiaları ve Gazprom’un tüm Ukrayna transit geçişlerini yakında durdurabileceğine yönelik açıklamalarla 30 Eylül’de düştü. Rusya’dan İtalya’ya gaz akışının durduğu gün, İtalya’nın yeni lideri Giorgia Meloni de enerji krizine ilişkin açıklamada bulundu. Cuma günü Avrupa enerji bakanları arasındaki müzakerelere dikkat çeken Meloni, “Avrupa’da ortak bir çözüme ulaşmak için ulusal çıkarlarla hareket edilmesi gerektiğini söylediğimizde, bunu popülist olduğumuz için söylememiştik. İtalya, ulusal çıkarlarını savunmaya geri dönmeli. Bu, Avrupa’ya karşı olumsuz bir tutum değil, kendimize karşı olumlu bir tutum anlamına geliyor. Ulusal çıkarlardan başlamalıyız çünkü diğerleri bunu yapıyor” dedi.

KESİNTİ 1 MİLYONU AŞABİLİR

OPEC+’ın çarşamba günü gerçekleşecek toplantısında günde bir milyon varilden fazla bir petrol üretim kesintisinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi. Mart 2020’den bu yana ilk kez yüz yüze Viyana’da gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin Bloomberg’in delegelerden edindiği bilgiye göre, OPEC+ bu toplantıda, üretimi günde 1 milyon varilden fazla azaltmayı düşünecek. Bu oranın, geçen hafta verilen ve günde 500 bin varil ile 1 milyon varil arasında değişen kesinti için yapılan tahminlerin biraz üzerinde olduğu ifade edildi. Normalde her ay çevrimiçi olarak buluşan grubun, bu yılın sonuna kadar yüz yüze bir toplantı düzenlemesi beklenmiyordu. OPEC+, bir önceki toplantısında sembolik arz düşüşü kararıyla piyasayı istikrara kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizmiş ve Suudi Arabistan, aşırı fiyat oynaklığına karşı ‘önleyici ve proaktif’ kalacaklarına söz vermişti.

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