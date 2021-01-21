‹ Önceki Haber AVM metrekare verimlilik endeksi geriledi AVM metrekare verimlilik endeksi geriledi Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

Endonezya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

21.01.2021 - 12:37
Endonezya Merkez Bankası'ndan faiz kararı | Ekonomi Haberleri

Endonezya Merkez Bankası yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 3.75'te sabit tuttu.

Endonezya Merkez Bankası (BI) beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu. BI koronavirüsün tahribat yarattığı ekonomiyi desteklemek için geçen yıl ekonomiye destek sağlamıştı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini bu faizi gösterge olarak kullanmaya başladığı 2016'dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 3.75'te tuttu.

Reuters anketindeki analistlerin çoğunluğu politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 0,00% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3666 Değişim: -0,02%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,3818
Açılış: 7,3679
8,9694 Değişim: -0,07%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 8,9924
Açılış: 8,9753
443,18 Değişim: 0,00%
Düşük 442,59 22.01.2021 Yüksek 443,92
Açılış: 443,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.