Endonezya Merkez Bankası'ndan faiz kararı | Ekonomi Haberleri

Endonezya Merkez Bankası yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 3.75'te sabit tuttu.

Endonezya Merkez Bankası (BI) beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu. BI koronavirüsün tahribat yarattığı ekonomiyi desteklemek için geçen yıl ekonomiye destek sağlamıştı.

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Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini bu faizi gösterge olarak kullanmaya başladığı 2016'dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 3.75'te tuttu.

Reuters anketindeki analistlerin çoğunluğu politika faizinin sabit tutulmasını bekliyordu.

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