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Ekonomisi zor durumdaki Mısır'a 8 milyar dolarlık kredi

30.03.2024 - 16:45 | Son Güncelleme :
Ekonomisi zor durumdaki Mısır'a 8 milyar dolarlık kredi | Ekonomi Haberleri

AB'den sonra IMF de ekonomisi zor durumda olan Mısır'a yönelik kredi pakedini açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uluslararası Para Fonu IMF'nin yönetim kurulu, Mısır'ın zor durumda olan ekonomisi için verilecek krediyi 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkaracak bir anlaşmayı doğruladı.

IMF, bu kararının Mısır'a bu ayın başlarında açıklanan anlaşma kapsamında derhal yaklaşık 820 milyon dolar ödenmesine olanak tanıyacağını söyledi .

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Açıklamada, anlaşmanın, Mısır'ın yerel para birimini dalgalandırmaya, kamu yatırımlarını azaltmaya ve özel sektörün büyümenin motoru haline gelmesine izin vermeye odaklanan bir reform planının kabul edilmesiyle imzalandığı ifade edildi. 

Mısır para birimini devalüe ederek ana faiz oranını keskin bir şekilde artırdı. ABD doları 47 Mısır pounduna kadar çıkmış durumda. Tedbirlerin amacının, balonlaşan enflasyonla mücadele etmek ve yabancı yatırımı çekmek olduğu açıklandı. 

Mısır ekonomisi, hükümetin yıllardır uyguladığı kemer sıkma politikaları, koronavirüs salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin sonuçları ve son olarak Gazze'deki İsrail-Hamas savaşı nedeniyle ağır darbe aldı. İsrail katliamlarına uğrayan Gazze halkına destek amacıyla Yemenli Husilerin Kızıldeniz'deki nakliye gemilerine yönelik saldırıları, Mısır'ın önemli bir döviz kaynağı olan Süveyş Kanalı'nın gelirlerini düşürdü. 

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva "Mısır, Gazze ve İsrail'deki son çatışmanın etkileri göz önüne alındığında önemli makroekonomik zorluklarla karşı karşıya. Kızıldeniz'deki aksaklıklar Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirleri de azaltıyor" dedi. Bunun yanında Mısır bu ay AB ile üç yıl boyunca 7,4 milyar euroluk (8 milyar dolar) yardım paketini içeren bir anlaşma imzaladı.


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