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Ekonomik güven endeksi yükseldi

30.10.2023 - 10:04 | Son Güncelleme :
Ekonomik güven endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,4 iken, Ekim ayında %1,2 oranında artarak 96,5 değerini aldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.


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