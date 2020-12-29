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Ekonomik güven endeksi geriledi

29.12.2020 - 10:32
Ekonomik güven endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu dönemde, kasıma göre yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine indi. Ekonomik güven endeksindeki azalış, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

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Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9,2 düşerek 70,4 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7,8 azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,2 azalarak 73,3 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise aynı seviyede kaldı ve 80,1 olarak kayıtlara geçti. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,8 artarak 110,4'e yükseldi.


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