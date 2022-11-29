Ekonomik güven endeksi azaldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,1 iken, Kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9 değerini aldı. Bir önceki aya göre Kasım ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 118,1 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9 oldu.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu