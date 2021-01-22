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ECB'den ek parasal genişleme beklenmiyor

22.01.2021 - 11:28
ECB'den ek parasal genişleme beklenmiyor | Ekonomi Haberleri

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ek bir parasal genişleme önlemi almayabileceğini, bu yıl sıkılaşma önlemi beklenmediğini vurguladı.

ECB, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Banka, 10 Aralık 2020'de 500 milyar avro artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarılan PEPP'te alımlara bu büyüklükle devam edileceğini ve varlık alım programının aylık 20 milyar avro olarak sürdürüleceğini bildirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve bununla ilgili kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini belirterek, Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisinin muhtemelen daraldığını söyledi.

Ekonomistler, bankanın para politikasına aynı şekilde devam etmesinin beklendiğini söyledi.

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ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede kısa vadeli görünümün biraz durgun olmasına karşın ECB'nin hala aşılama seferberliğiyle birlikte ekonomik iyileşmenin yıl içerisinde gerçekleşeceği düşüncesine sahip olduğunu belirtti.

ECB'nin ekonomik iyileşmenin erken gelebilecek sıkı finansal koşullar tarafından engellenmeyeceği konusunda emin olmak istediğini ifade eden Houte, bunun da bankanın şu anki uygun finansal koşulları koruyarak özellikle PEPP'ye odaklanacağı anlamına geldiğini aktardı.

Houte, ECB'nin uzun vadeli faiz oranlarını düşük tutarak varlık alım programını esnek bir şekilde kullanabileceğini dile getirdi. ECB'nin ek bir parasal genişleme önlemi almayacağı öngörüsünde bulunan Houte, bu yıl sıkılaşma önlemi beklenmediğini vurguladı.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, Kovid-19'un mutasyona uğramasıyla gelen sıkı kısıtlamalar ve kötü gelen verilere karşın ECB'nin bakış açısının değişmediğine dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki anlaşma, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın mali planı, aşıların başlamasının dengeleyici etkileri olmasına karşın Kovid -19 mutasyona uğramasıyla alınan önlemler ve kötü gelen verilerin ekonomi için tehlike oluşturduğunu aktaran Groot, salgına bağlı olarak mart ayında tahminlerin aşağı çekilmesi risklerinin bulunduğunu dile getirdi.

"AŞILARIN 1. ÇEYREK BİTMEDEN ÖNCE KISITLAMALARDA GEVŞEMEYE GİTMEYİ SAĞLAYACAK KADAR YETERLİ SEVİYEYE ULAŞMA İHTİMALİ AZ"

Groot, aşıların 1. çeyrek bitmeden önce kısıtlamalarda gevşemeye gitmeyi sağlayacak kadar yeterli seviyeye ulaşma ihtimalinin az olduğunu vurguladı.

Bu risklerin belirsizlik oluşturduğunu, tüketim ve yatırım harcamalarına engel olduğunu belirten Groot, bunun da enflasyon üzerinde baskıya neden teşkil ettiğini ifade etti.

Lagarde'ın enflasyon üzerinde devam eden zayıflığının sürdüğünü aktaran Groot, mart ayında da tahminlerin indirilmesi risklerine karşın enflasyondaki bu durumdan dolayı ek teşvike gerek görülmeyebileceğini söyledi.

Groot, bankanın getiri eğrisi kontrolü seçeneğini de düşünebileceğine dair haberlerin çıktığını, durumların kötüye gitmesi halinde, ECB'nin getiri eğrisi konusunu somut hale getirmek zorunda kalabileceğini kaydetti.

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, enflasyon hedefe ulaşsa bile istihdam piyasasında iyileşme sağlanana kadar destekleyici para politikalarına aynı şekilde devam etmesinin beklendiğini söyledi.


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