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ECB para politikasında değişiklik yapmadı

21.01.2021 - 16:20
ECB para politikasında değişiklik yapmadı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak, son derece gevşek uyguladığı para politikasında değişiklik yapmadı. Ancak COVID-19'un yayılmasının ekonomik görünümü zayıflatmasıyla daha fazla destek için kapıyı açık tuttu.

ECB'nin mevcut destek programları kendi içlerinde yeterince esnekliğe sahip olduğu için, yönetim kurulundan yeni bir onay gerekmeden ekonomiye verilen desteğin boyutu artırılabiliyor.

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu.

ECB ayrıca PEPP kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1.85 trilyon euroda tuttu.


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