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ECB Başkanı Lagarde: Tünelin ucunda ışık göründü ancak...

02.03.2021 - 15:40
ECB Başkanı Lagarde: Tünelin ucunda ışık göründü ancak... | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde, Kovid-19 krizinde tünelin ucunda ışık göründüğüne işaret ederek, “Tünelin ne kadar uzun olduğunu ise henüz tam olarak bilmiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Almanya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) çevrimiçi yapılan yıllık toplantısında konuştu. Lagarde, Euro Bölgesi’nde finansman koşullarını vaktinden önce sıkılaştırmayacaklarını söyledi.

Lagarde, "ECB, şirketlerin ve ailelerin krizin üstesinden gelmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara erişimini sağlayacak." ifadesini kullandı.

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ECB Başkanı Lagarde, aşı teknolojisindeki gelişmelerle Kovid-19 krizinde tünelin ucunda ışık göründüğüne işaret ederek, “Tünelin ne kadar uzun olduğunu ise henüz tam olarak bilmiyoruz.” dedi.

Kovid-19’a karşı daha fazla insan aşılanıncaya kadar belirsizliğin yüksek kalacağını anlatan Lagarde, “Pek çok şirket için şu anda zorluk devam ediyor ve gelecek belirsizliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.


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