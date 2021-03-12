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ECB Başkanı Lagarde: Tahvil getirilerindeki artış risk teşkil ediyor

12.03.2021 - 08:39
ECB Başkanı Lagarde: Tahvil getirilerindeki artış risk teşkil ediyor | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde, tahvil getirilerindeki son artışın, daha geniş finansman koşulları için risk teşkil ettiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin politika faiz kararının ardından düzenlenen toplantıda konuştu. Lagarde, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tahvil getirilerindeki son artışa değinen Lagarde, "Piyasa oranlarındaki artış, daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ediyor." dedi. Euro Bölgesi'nde 2021'in ilk yarısındaki verilerin ekonomik zayıflığın devam edeceğine işaret ettiğini belirten Lagarde, ECB'nin, Euro Bölgesi'nin 2021'de yüzde 4, 2022'de 4,1 ve 2023 yılında yüzde 2,1 büyüme kaydetmesini beklediğini bildirdi.

Lagarde, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin bu yılın ilk çeyreğinde tekrar azalmasının beklendiğini kaydetti.

Genel enflasyon görümünün büyük ölçüde değişmediğini ifade eden Lagarde, kur oranları ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

Elverişli finansal koşulları korumanın önemli olduğunu vurgulayan Lagarde, tahvil faizlerindeki artışın vaktinden sıkılaştırmaya öncülük edebileceğini söyledi.

Lagarde, Avrupa'da halen yüksek seviyede olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve devam eden karantina uygulamalarının kısa vadede ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

"ECB'NİN 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 1,5"

Christine Lagarde, risklerin artık daha dengeli olduğunu belirterek, bu yıl Euro Bölgesi'nde ekonomik durumun iyileşmesinin beklendiğini kaydetti.

Lagarde, ECB'nin 2021 enflasyon beklentisinin yüzde 1,5, 2022 için yüzde 1,2 ve 2023 yılı için yüzde 1,4 olduğunu bildirdi. Enflasyonun önümüzdeki dönemde artmasının beklendiğini ifade eden Lagarde, 2021 sonunda enflasyonun yüzde 2 seviyesine çıkmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Banka'nın varlık alımlarına devam edeceğini belirten Lagarde, uygun finansal koşulların korunmasının önem taşıdığını, vaktinden önce sıkılaştırmanın arzu edilen bir durum olmadığını aktardı.

"Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesinin kullanan Lagarde, PEPP konusunda ECB'nin tam bir esnekliğe sahip olduğunu vurguladı.

"PUSULAMIZ, FİNANSMAN KOŞULLARIDIR"

ECB Başkanı Lagarde, Banka'nın, varlık alımlarının hızı konusundaki kararı tam bir konsensüs içerisinde aldığını da söyledi.

Tahvil alımlarının hızı konusunda henüz net bir rakam belirlenmediğini ifade eden Lagarde, ECB'nin kararlarını mekanik bir şekilde vermediğini, tüm göstergelere bakıldığını kaydetti. Lagarde, "Pusulamız, finansman koşullarıdır." dedi.

ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit bırakıldı.


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