E-ticarette hedef 600 milyar lira | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 2021 yılına ait e-ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, 2021 yılında e-ticaret hacmi 381.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2020 yılına göre yüzde 69’luk artış anlamına geliyor. E-ticarette sipariş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak, 3 milyar 347 milyon adede ulaştı. E-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 17.7 oldu. ETBİS verilerini değerlendiren Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay 2021’de e-ticaret hacminin 380 milyar liralık hacme ulaştığını belirterek, “2022’de e-ticaret sektörü 600 milyar liralık hacmi zorlayacaktır, belki de aşacaktır” dedi.

PAZAR YERİ BÜYÜYOR

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ETBİS verilerine göre, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret yapan firma sayısının yaklaşık 485 bine ulaştığını anımsatan Darbay, “Verileri incelediğimiz bu işletmelerin 26 bin 442 adedinin kendi sitesinden; 472 bin 604’ünün pazaryerlerinden satış yaptığını görüyoruz. Yani online pazaryerleri, e-ticarette lokomotif olmaya devam ediyor” bilgisini verdi. Fehmi Darbay, bu verilere göre e-ticaret ekosistemindeki gelişmelerin umut verici olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti: “Son yıllarda e-ticaret ve özellikle e-ihracata büyük bir talep var. E-ticaret ekosisteminde işletmelerin ihtiyaç duyduğu birçok konu var. Lojistikten dijital pazarlamaya, pazaryerlerinden yazılıma kadar birçok temas noktası var. E-ticaretin temel konusu ise, lojistik ve kargo süreçleridir.”

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“İşletmeler e-ihracat ile kısa sürede büyüyebilir” diyen ELİDER Başkanı Fehmi Darbay, “E-ihracat için global e-ticaret ekosisteminin önemli aktörleri ve global lojistik sektörü öncüleri ile işbirlikleri geliştirmek gerekir. Bu sektörlerden önemli isimleri, Türk e-ticaret işletmeleri ile buluşturmalıyız. E-ihracat ile yurtdışına açılmak isteyen firmalara kümelenme modeli ile depo çözümleri sunulabilir. Bunun gibi birçok konuda e-ticaret işletmelerine destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Fehmi Darbay, ELİDER olarak e-ticaret ekosistemine katkı sunmak amacıyla Türkiye genelinde yapılanmalarını sürdürdüklerini belirterek, işletmelerin daha nitelikli iş yapması adına ücretsiz eğitim verdiklerini ve farkındalık oluşturduklarını da ifade etti.

KONAKLAMADA YÜZDE 175 ARTIŞ

ETBİS’in açıkladığı verilere göre, e-ticaret hacminde bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren sektörler arasında konaklama yüzde 175’le birinci, gıda ve süpermarket yüzde 162’yle ikinci, seyahat, taşımacılık depolama yüzde 113’le üçüncü sırada yer aldı. Bu sektörleri, yüzde 98’le havayolları, yüzde 78’le yemek sektörü takip etti. Sektör bazında e-ticaret hacimleri ise şöyle sıralandı; beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık (52.9 milyar lira), giyim, ayakkabı ve aksesuar (24.2 milyar lira), elektronik (21.4 milyar lira). Ayrıca, e-ticaret harcamalarının yüzde 86’sı peşin, yüzde 14’ü taksitli ödeme ile yapıldı.

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