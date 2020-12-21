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Dünyanın en büyük fonu TÜPRAŞ hissesi aldı!

21.12.2020 - 09:50 | Son Güncelleme :
Dünyanın en büyük fonu TÜPRAŞ hissesi aldı! | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş’ta BlackRock hisse satın almaya devam ediyor. BlackRock son yaptığı satın almayla şirketteki payını yüzde 5’in üzerine taşıdı. Toplam satın alma tutarı 45.6 milyon lira oldu.

Dünyanın en büyük varlık fonu BlackRock Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor. Türkiye’nin dev sanayi şirketlerinden Tüpraş’ın hisselerine yönelen BlackRock payını artırıyor.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre; şirket geçtiğimiz Perşembe günü (17/12/2020) 108.5 lira fiyattan 420 bin 778 adet pay alımında bulundu. Böylece Tüpraş'ın yüzde 5.02 oranında payına sahip oldu. Azınlık hissedar haklarına sahip olan BlackRock toplamda 45.6 milyon liralık alım yapmış oldu.

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TÜPRAŞ HİSSESİ YÜKSELİŞTE

Tüpraş hissesinde son 2 ayda yükseliş trendi devam ediyor. Kasım ayına 75 lira seviyesinden başlayan hisse 16 Aralık 2020 tarihinde 110.6 lira seviyesine kadar yükseldi. Yaklaşık iki ayda yüzde 47 oranında artış yaşadı.

Tüpraş hissesinde tarihi zirve ise 30 Eylül 2019 tarihinde görüşmüş ve 146.1 lira seviyesine ulaşılmıştı.


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