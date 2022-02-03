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Dönüşüm kredisi 400 bin TL oldu

03.02.2022 - 09:55
Dönüşüm kredisi 400 bin TL oldu | Ekonomi Haberleri

Artan inşaat maliyetleri nedeniyle vatandaştan gelen talepleri değerlendiren kamu, riskli olduğu belirlenen konut ve işyerinin dönüşümü için verilen ‘faiz destekli kredilerde’ limiti yükseltti. 200 bin liralık dönüşüm kredisi 400 bin liraya çıkarken, 80 bin lira olan güçlendirme kredisi ise 160 bin lira oldu.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Ülke genelinde riskli yapıların yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğini hızlandıracak önemli bir düzenleme yapıldı. Evini ya da işyerini dönüşüme sokmak isteyen vatandaş, son aylarda artan inşaat maliyetleri nedeniyle zorlanıyordu. Bu yönde gelen talepleri değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, faiz destekli kentsel dönüşüm kredilerinin üst limiti iki katına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni dönem kredi destekleri şöyle:

- Konut yapım, konut edindirme, işyeri yapım ve işyeri edindirme kredilerinde üst limit 200 bin liradan, 400 bin liraya çıkarıldı.

- Binasını yıkıp yapmak yerine güçlendirme isteyenlere verilen ‘güçlendirme kredisi’ daha önce 80 bin lirayken, yeni uygulamada bu rakam 160 bin lira oldu.

- Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahiplerine verilen toplam kredi tutarı 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildi.

- Geçmişte faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyordu. Gelen talepler üzerine bu süre 2 yıla çıkarıldı.

‘DÖNÜŞÜM HIZLANACAK’

Hem dönüşüm hem de güçlendirme çalışmalarında vatandaşa verilen faiz destekli kredi limitlerini 2 katına çıkardıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Riskli yapıda yaşayan ve evini dönüştürmek isteyen her yurttaşımızın, her aşamada yanındayız” diye konuştu. İnşaat sektöründeki piyasa koşullarını değerlendirerek yeni rakamları belirlediklerini belirten Bakan Kurum, yapılan düzenleme ile dönüşüm sürecinin hız kazanacağına dikkat çekti. 2012 yılından bu yana ülke genelinde 1.7 milyon konutun yenilendiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, sahada yatırım değeri 110 milyar lira olan, 330 bin dönüşüm ve sosyal konut inşasının devam ettiğini kaydetti. Bugüne kadar verilen kredi desteğine ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, “Bakanlık tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’ndan yaklaşık 20 milyar 190 milyon TL harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL kredi kullandırıldı, hak sahiplerine 170 milyon TL’nin üzerinde faiz desteği sağlandı” ifadelerini kullandı.

HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?

- Riskli yapıda maliklere aylık, kiracılara defaten kira yardımı yapılıyor. Tutar, illere göre değişirken İstanbul’da 1500 liraya kadar çıkıyor. Yardım riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 aya kadar sürüyor.

- Riskli yapılar yenilenirken tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanıyor.

- Bakanlık kullanılan kredilere yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor.

- Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor.

- Dönüşümde kira ve faiz desteği birlikte kullanılamıyor, birinin seçilmesi gerekiyor.


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