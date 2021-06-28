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Doğal gaz ithalatı yüzde 79,4 arttı

28.06.2021 - 14:44
Doğal gaz ithalatı yüzde 79,4 arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,4 artarak 4 milyar 725 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 146 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 578 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 199 artarken, LNG ithalatı yüzde 53,6 düştü. Böylece toplam doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,4 artarak 4 milyar 725 milyon metreküp oldu.

Nisanda en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 508 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 867 milyon metreküple İran, 771 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 433 ve yüzde 100 artarken, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 16 geriledi.

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GAZ SANTRALLERİNDE TÜKETİM ARTIŞI SÜRÜYOR

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 51,9 arttı ve 4 milyar 901 milyon metreküp oldu. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 273 artışla 911 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 12 artarak 1 milyar 920 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 68,8 artışla 364,6 milyon metreküp oldu.

Geçen yıl nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve tüketimde düşüş görülmüştü. Bu durum, doğal gaz ithalatı ve tüketiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre büyük artış göstermesine neden oldu.

Ayrıca, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan üretimin geçen yılın son çeyreğinden beri düşük seyretmesi, doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payının artmasına neden oluyor. Doğal gazdan elektrik üretiminin yükselmesi, toplam gaz ithalatına artış olarak yansımaya devam ediyor.

YER ALTI VE LNG STOK MİKTARINDA ARTIŞ

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 artışla 2 milyar 30 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 88'ini 1 milyar 788 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 12'sini ise 242 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı ve LNG depolama terminallerindeki stok miktarları sırasıyla yüzde 40,5 ve yüzde 61,1 artış gösterdi.


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