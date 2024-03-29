Dış ticaret açığında hızlı gerileme | Ekonomi Haberleri

Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,6 arttı, ithalat yüzde 9,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat %9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İHRACAT %8,5 ARTTI, İTHALAT %16,0 AZALDI

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Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat %16,0 azalarak 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %12,3, İTHALAT %5,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Şubat ayında %12,3 artarak 17 milyar 438 milyon dolardan, 19 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,2 artarak 19 milyar 958 milyon dolardan, 20 milyar 989 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,5 artarak 40 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %93,3 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT AYINDA %44,2 AZALDI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %44,2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan, 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında %60,5 iken, 2024 Şubat ayında %75,7'ye yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE %51,0 AZALDI

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Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %51,0 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan, 12 milyar 955 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Şubat döneminde %58,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde %76,0'a yükseldi.

ŞUBAT AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,0 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Şubat ayında imalat sanayinin payı %94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,4 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

ŞUBAT AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,8 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Şubat ayında ara mallarının payı %68,8, sermaye mallarının payı %15,8 ve tüketim mallarının payı %15,3 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı %70,9, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %14,0 oldu

ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 332 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 158 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 73 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 66 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,1'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 484 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 536 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 169 milyon dolar ile Irak, 2 milyar 156 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3'ünü oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 27 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 434 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 218 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 543 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 337 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,1'ini oluşturdu.

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Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 8 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 327 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 135 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 739 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 730 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,9'unu oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %2,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat %2,1, ithalat %4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %10,2 artarken, ithalat %12,7 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %2,7 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,7'dir. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,5'dir. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1'dir.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,5'dir. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,6'dır. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,1'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2024 YILI ŞUBAT AYINDA 19 MİLYAR 241 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %13,2 artarak 19 milyar 241 milyon dolar, ithalat %9,0 azalarak 26 milyar 298 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı %40,7 azalarak 11 milyar 895 milyon dolardan, 7 milyar 57 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında %58,8 iken, 2024 Şubat ayında %73,2'e yükseldi.

İHRACAT 2024 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 37 MİLYAR 174 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,8 artarak 37 milyar 174 milyon dolar, ithalat %15,9 azalarak 51 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %47,0 azalarak 26 milyar 239 milyon dolardan, 13 milyar 895 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Şubat döneminde %56,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde %72,8'e yükseldi.

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