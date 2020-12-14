Destekte üç seçenek Masada | Ekonomi Haberleri

Esnaf ve KOBİ’ler için kira yardımı, düşük faizli kredi ve borç yapılandırması gibi destekler gündemde. 5 parti bu konuda ortak hareket ediyor. Tarım kredi kooperatiflerine borçlarını ödeyemediği için icra takibi, haciz işlemleriyle karşı karşıya kalan çiftçilerin yaklaşık 5 milyar liralık borcu da destek paketine alınabilir. Karar bugünkü Bakanlar Kurulu’nda netleşecek.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; son çıkartılan yeniden yapılandırma paketinde çiftçi borçlarının hariç tutulması, pandemi nedeniyle mağdur olan esnafa ilişkin düzenleme yapma zorunluluğu, hükümeti iki konuda adım atmaya itti. Bu iki grup için yapılacak düzenlemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çalışmaları süren ‘ekonomik paketi’ beklememesi kararı alındı.

ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA

Edinilen bilgiye göre, zor durumdaki çiftçi ve esnafla ilgili kulis çalışmaları son iki aydan beri sürüyor. Özellikle, borç yapılandırmasına ilişkin düzenleme yapılırken, AK Parti milletvekilleri sahadan gelen talepler doğrultusunda çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredi borçları ile Ziraat Bankası’na olan borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasını talep etmişti. Ancak, bu borçlar kapsam dışında tutulmuştu.

İKİ BAŞLIK, 5 MİLYAR BORÇ

Son dönemde, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediği için icra takibi ile karşı karşıya kaldıkları hatta haciz işlemleri başlatıldığı gündeme geldi. Bu konuda yeni bir çalışması gerektiği dile getirildi. Tarım Bakanlığı’nın da bu borçların yeniden yapılandırılmasına sıcak baktığı belirtildi. Çiftçinin bu kapsamdaki borç tutarının 5 milyar lira olduğu belirtildi.

İKİ TOPLANTIDA KARAR

Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile çiftçi sorunları ve borç ödemeleriyle ilgili bir toplantı yaptı. Ardından, konu AK Parti’nin son MKYK toplantısında gündeme geldi. Bazı üyeler söz alarak çiftçi borçlarının kapsam dışında tutulmasının yerelde ciddi sıkıntı yarattığını, yeni bir borç yapılandırılmasına gerek olduğunu dile getirdiler.

ERDOĞAN RAPOR İSTEDİ

Erdoğan, bu konuda kendisine bir rapor hazırlayıp gönderilmesini istedi. İlgili MKYK üyeleri çalışmaları tamamlayarak Erdoğan’a iletti. Tüm bu veriler, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’ndaki çalışmaya dahil edildi. Yapılacak düzenleme için hazırlıkları süren ekonomik paketin beklenmemesi istendi.

BUGÜN NETLEŞECEK

Benzer bir faaliyet küçük esnaf için de yürütüldü. Esnafın sorunları, TBMM’deki bütçe görüşlerinde sık sık gündeme getirilirken, 5 partinin ortak hareket ettiği ve uzlaştığı tek konu bu oldu. Ticaret Bakanlığı da bu konuda çalışma başlatırken, esnafa ve KOBİ’lere kira yardımı, düşük faizli yeni bir kredi verilmesi ve mevcut borçlarının yapılandırılması seçenekleri gündeme geldi. Bu konunun da bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında netleşmesi bekleniyor.

MESLEK ÖRGÜTLERİ DE DEVREDE

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde, “Çiftçinin biriken borçlarının faizsiz yapılandırılması, süt hayvanlarının kesime gitmesinin önlenmesi, besicilerimizin maliyet ve pazarlama sorunları, patates pazarlama sorunları ve sözleşmeli üretim ile ilgili görüşlerimizi ilettik. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı ile bu sorunları görüştük. Aslında, çiftçimiz borcunu tamamen ödemek istemekte. Çiftçilerin bunu yapabilmesi için de tüm bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yapılandırılarak faizsiz olarak uzun vadeye yayılarak taksitlendirilmesi önem arz etmektedir” demişti.

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