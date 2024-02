Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'deki yüzde 4.4 büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler açığında azalma eğilimi ve ülkeye daha çok sermaye girişi olduğunu belirterek, “Ekonomimizin Orta Vadeli Program'da ön gördüğümüz 4.4 büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katıldı. Yılmaz, yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünü geride bırakarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı başlattıklarını belirtti. Türkiye Yüzyılı’na siyasi istikrar ve güçlü siyasi irade ile her alanda belirsizliklerin azaldığı, ön görülebilirliğin arttığı bir ortamda girdiklerini belirten Yılmaz, “Bunu bölgemizdeki çatışmalara, küresel ekonomideki dalgalanmalara ve yaşadığımız acı deprem hadisesine rağmen yaptık. Bu vesileyle depremin birinci yılını idrak ettiğimiz bu günlerde en zor zamanımızda yardıma koşan Kırgızistan’a, Kırgız halkına ve iş insanlarına teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen şehirlerde kurulan ‘Kırgız Dayanışma Obaları’ Anadolu’da adeta tarihi ayağa kaldırmış, üzüntülere derman olan dostluğun çatısı olmuştur. Kurulan her bir kıl çadırla Kırgız şair Osmonov’un ‘sen ooruba ben ooruyun, çok durmaz bu kara bulutlar’ mesajı depremzede vatandaşlarımıza ulaşmıştır. Bu dayanışma milletimizin hafızalarında daima yerini koruyacaktır” diye konuştu.



“EKONOMİMİZİN ORTA VADELİ PROGRAM'DA ÖN GÖRDÜĞÜMÜZ 4.4 BÜYÜMEYE RAHATLIKLA ULAŞABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”



Ekonomideki bütün zorluklara rağmen milli birlik ve beraberliğini koruyarak milletin olumsuzlukların üstesinden geldiğini ve gelmeye devam ettiğini aktaran Yılmaz, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ekonomimiz son 13 çeyrekte aralıksız büyümesini sürdürmüş, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 5,9 büyümüştür. İlk 9 aylık ortalama büyümemiz 4.7 seviyelerine ulaşmıştır. Bu son çeyrek verilerini de bu ay sonu itibarıyla göreceğiz inşallah. Ekonomimizin Orta Vadeli Program'da ön gördüğümüz 4.4 büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz. Dolar bazında da 1.1 trilyon rakam civarında bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağız. IMF'nin yaptığı tahminlere göre nominal olarak 17. büyük ekonomi satın alma gücü paritesiyle 11. büyük ekonomi olarak geçen yılı kapatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“CARİ İŞLEMLER AÇIĞIMIZIN AZALMA EĞİLİMİNDE OLDUĞUNU VE ÜLKEMİZE DAHA ÇOK SERMAYE GİRİŞİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın 7 kattan fazla artarak 2022 yılında 254 milyara ulaştığını ifade eden Yılmaz, “2023’te ise 256 milyar dolara ulaşarak tarihi bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Dünyadaki sıkıntılara rağmen, temel ihraç pazarımız olan Avrupa’daki daralmalara rağmen, içeride yaşadığımız deprem afetine rağmen ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği bu performansı gönülden tebrik ediyorum. Cari işlemler açığımızın azalma eğiliminde olduğunu ve ülkemize daha çok sermaye girişi olduğunu görüyoruz. Son 21 yılda gösterdiğimiz performans ortada. 2003 yılından bu yana ülkemize gelen doğrudan uluslararası yatırım toplamda 261,3 milyar doları bulmuştur. Bunu daha yukarı rakamlara ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.



2023 yılında Kırgızistan’ın milli gelirinin yüzde 27 artarak 12 milyar doları aştığını söyleyen Yılmaz, “İnşallah 2018-2040 yılları için Milli Kalkınma Stratejisi gerçekleşmesinde elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Gerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürüttüğümüz çok taraflı iş birlikleri, gerek ikili ilişiklerimizin artan ivmesiyle Türkiye olarak üzerimize düşen katkıyı her platformda vermeye devam edeceğiz” dedi.



Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine çıkartılmasının hedeflendiğini hatırlatan Yılmaz, söz konusu hedefin 2022 yılında aşıldığını ve 2023 yılı itibarıyla da yüzde 42 bir artış olduğunu kaydetti. Mevcut veriler ışığında Kırgızistan’daki Türk yatırımlarının 2 milyar dolara yaklaştığını söyleyen Yılmaz, “Ayrıca ülkemiz, Kırgızistan’a en çok yatırım yapan 5. ülke konumundadır. Kırgızistan’da yaklaşık 2 bin Türk sermayeli şirketimiz kayıtlıdır. Bunlardan hâlihazırda yaklaşık 350 şirket aktif faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ise 269 adet Kırgızistan sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Müteahhitlik firmalarımız, Kırgızistan’da bugüne kadar 971 milyon dolar değerinde 93 proje üstlenmiştir. Firmalarımızın karşılıklı yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin gelişmesi, kalkınma ve istihdam hamlelerimize olumlu katkılar sunmaktadır. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki, iş insanlarımızdan Kırgızistan’da gerçekleştirilecek kalkınma projelerinde yer almak için kararlı adımlar bekliyoruz. Bizler siyasi alanda her türlü girişimde bulunurken, sizlerin de sahada Kırgızistan’ın gelişimine katkı sunacak her adımı cesaretle atmanızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

