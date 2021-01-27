Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform paketlerini yakında sunacağız | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında yeni reform paketlerini Meclis’e sunmaya başlayacağız. önemli düzenlemeler olacak" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda şöyle belirtti:

Yakında yeni reform paketlerini milletimizle paylaşmaya başlayacağız. Türkiye’yi ekonomide güven ikliminin geliştirilmesine kadar geniş bir alanda gelişmesini sağlayacak bu reformlara kavuşturacağız. Yakında yeni reform paketlerini Meclis’e sunmaya başlayacağız. önemli düzenlemeler olacak.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız.

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