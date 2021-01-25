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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum

25.01.2021 - 12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

ESNAF VE SANATKARLARA MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Buradan esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun. 


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