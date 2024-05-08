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Covid-19 aşısı ile adını duyurmuştu! BioNTech 315 milyon euro zarar etti

08.05.2024 - 09:30 | Son Güncelleme :
Covid-19 aşısı ile adını duyurmuştu! BioNTech 315 milyon euro zarar etti | Ekonomi Haberleri

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, 2024 yılının ilk çeyreğinde 315,1 milyon euro net zarar açıkladı. İlk çeyrekte zarar edilmesine rağmen şirket, 2024 mali yılında gelirlerinin 2,5 ila 3,1 milyar euro arasında gerçekleşmesini öngörüyor.

Korona virüs salgını ile mücadele sırasında geliştirdikleri aşı dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, 2024 yılının ilk çeyreğinde 315,1 milyon euro net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 502 milyon euro kar eden firmanın yılın ilk üç ayında elde ettiği toplam gelir 187,6 milyon euro oldu. Küresel düzeyde Covid-19 aşısına olan ilginin azalmasıyla birlikte gelirlerinde büyük düşüş kaydeden şirketin 2023 yılının aynı döneminde ise toplam geliri 1,27 milyar euro olarak kaydedilmişti.
Şirket tarafından yayınlanan finansal rapora göre 2023 yılının ilk çeyreğinde hisse başına 2,05 euro net kar açıklayan şirket, bu yıl ilk çeyrekte hisse başına 1,31 euro zarar etti. Covid-19 aşısı satışlarının düşüşüyle birlikte satış giderlerinde de azalma kaydeden şirketin 2023’ün ilk çeyreğinde 96 milyon euro olan satış giderleri, bu yılın ilk çeyreğinde 59,1 milyon euro seviyesine düştü. Şirketin 2023 yılının ilk çeyreğinde 334 milyon euro olan AR-GE giderleri ise şirketin yenilik ve araştırmaya yatırımlarını yansıtır şekilde bu yılın aynı döneminde 507,5 milyon euro seviyesine yükseldi.

“ONKOLOJİ ÜRÜN GELİŞTİRME HATTIMIZIN TAM POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

BioNTech kurucu ortağı ve CEO’su Uğur Şahin, “Yılın geri kalanında varyantlara uyarlanmış bir Covid-19 aşısı geliştirmeyi ve bunu ticarileştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca kanser ve bulaşıcı hastalıklar için pazarlanan ilaçlar sunan ticari bir şirket olma vizyonu çerçevesinde onkoloji ürün geliştirme hattımızın tam potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik klinik geliştirme faaliyetlerimizi hızlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“TOPLUM VE HİSSEDARLARIMIZ İÇİN DEĞER OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Şirketin 16,9 milyar euroluk güçlü bir nakit pozisyonu olduğunu vurgulayan BioNTech Mali İşler Müdürü Jens Holstein ise, “Özellikle mRNA platformlarını kullanma konusundaki büyük deneyimimizi kullanarak, kanser ve bulaşıcı hastalıkların tedavi ediliş şeklini değiştirme konusundaki taahhüdümüzü koruyoruz. Yılın geri kalanında bu vizyona odaklanacak ve sürdürülebilir uzun vadeli büyümeyi sağlamak ve hastalar, toplum ve hissedarlarımız için değer oluşturmak için çalışacağız” dedi. İlk çeyrekte zarar edilmesine rağmen şirket, 2024 mali yılında gelirlerinin 2,5 ila 3,1 milyar euro arasında gerçekleşmesini öngörüyor.


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