Çinli şirketlerin kârları azaldı | Ekonomi Haberleri

Aralık ayında Çin'de sanayi şirketlerinin kârı 2021'in aynı ayına göre yüzde 1,3 artış yaşadı. Kasım ayında ise artış yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

KASIM VE ARALIK POZİTİF SEYRETTİ

Çin'in istatistik bürosu verilerine göre 2021 yılında sanayi şirketlerinin kârları yüzde 34,3 oranında artmıştı.

Çin ekonomisi koronavirüs pandemisinden dolayı oluşan yaraları sarmaya çalışıyor. Sanayi şirketlerinin kârları 2022 yılında yüzde 4 oranında gerileme yaşadı. Ocak-Kasım döneminde sanayi şirketlerinin kârlılıkları yüzde 3,6 düşmüştü.

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