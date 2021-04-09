‹ Önceki Haber Fed Başkanı Powell: Kalıcı enflasyon beklemiyoruz Fed Başkanı Powell: Kalıcı enflasyon beklemiyoruz Sonraki Haber › Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi

Çin'de otomobil satışları sert yükseldi

09.04.2021 - 09:53 | Son Güncelleme :
Çin'de otomobil satışları sert yükseldi | Ekonomi Haberleri

Çin'de otomobil satışları mart ayında yüzde 75 yükseldi.

Çin'de otomobil satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.9 yükselerek art arda en 12. ayda artış kaydetti. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin küresel otomobil sektörünün koronavirüs salgınından toparlanmasına öncülük ediyor.

Reuters'in haberine göre; Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre Çin'de satışlar Mart'ta 2.53 milyona ulaştı.

##$HABER_1469195$##


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.403 Değişim: -0,96% Hacim : 8.086 Mio.TL Son veri saati : 13:59
Düşük 1.401 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.415
8,1432 Değişim: 0,13%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1726
Açılış: 8,1325
9,6885 Değişim: -0,29%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7257
Açılış: 9,7167
457,48 Değişim: -0,39%
Düşük 456,03 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.