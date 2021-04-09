Çin'de otomobil satışları sert yükseldi | Ekonomi Haberleri

Çin'de otomobil satışları mart ayında yüzde 75 yükseldi.

Çin'de otomobil satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.9 yükselerek art arda en 12. ayda artış kaydetti. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin küresel otomobil sektörünün koronavirüs salgınından toparlanmasına öncülük ediyor.

Reuters'in haberine göre; Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre Çin'de satışlar Mart'ta 2.53 milyona ulaştı.

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