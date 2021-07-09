Çin Merkez Bankasından 'zorunlu karşılık' adımı | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek için bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan indirdi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) ivmesini kaybetmeye başlayan ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için bankaların rezerv olarak tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını (RRR) 50 baz puan indirdi. Bu karar sonrasında bankaların toplamda uzun vadeli likidite olarak kullanabilecekleri 1 trilyon yuan (154.19 milyar dolar) civarında parası serbest kalmış olacak.

Mevcut RRR oranı yüzde 5 seviyesinde olan bankalar, 15 Temmuz'dan itibaren uygulamaya alınacak yeni kesintiden muaf tutulacak. PBOC, Çin ekonomisinin koronavirüs salgınından ciddi biçimde etkilendiği geçen senenin Nisan ayında da RRR oranlarında kesintiye gitmişti.

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Çin Merkez Bankası (PBOC) ekonomideki borçlanma kaynaklı risklerini azaltmak için koronavirüs desteklerini kademeli olarak azaltırken borçlanma maliyetlerini düşük tutuyor ve ticari bankalara, küçük şirketlere destek olmaya devam etmesi çağrısında bulunuyordu.

Kabine toplantısında Çin'in "aralarında zorunlu karşılık oranlarının da bulunduğu parasal politika araçlarının reel ekonomiye ve özellikle de küçük firmalara mali desteği daha da artırmak için uygun zamanlarda kullanılacağı" ifade edilmişti. Dolar/yuan karar sonrasında 6.5 seviyesine yükseldikten sonra 6.4931 seviyesinde seyrediyor.

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