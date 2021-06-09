‹ Önceki Haber Gözler yarınki ECB toplantısında! İşte olası senaryolar Gözler yarınki ECB toplantısında! İşte olası senaryolar Sonraki Haber › Eski CEO’lar 288 milyon Euro tazminat ödeyecek Eski CEO’lar 288 milyon Euro tazminat ödeyecek

British Airways ve Ryanair’e 'ücret iadesi' uyarısı

09.06.2021 - 15:57
British Airways ve Ryanair’e 'ücret iadesi' uyarısı | Ekonomi Haberleri

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat edemeyen yolcuların bilet ücretlerini iade etmeyen İngiliz hava yolu şirketi British Airways ve Ryanair’in tüketici yasasını ihlal ettiğini belirterek uyarı mektubu gönderdi.

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nden (CMA) yapılan açıklamada, British Airways (BA) ve Ryanair’e yolcuların bilet ücreti iadelerinin yapılmaması nedeniyle 2020 yılının aralık ayında başlatılan soruşturmanın sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, denetim kuruluşunun her iki hava yolu şirketine konuya ilişkin endişelerin dile getirildiği bir mektubun gönderildiği belirtilirken,
hava yolu şirketlerinin salgın nedeniyle seyahat edemeyecek müşterilerine farklı seçenekler sunduğu fakat bilet ücretlerinin iadesini yapmadıkları belirtildi.

##$HABER_1470214$##

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CMA Üst Yöneticisi Andrea Coscelli “Hava yollarının salgın sırasında zor zamanlar geçirdiğini anlıyor olsak da insanların yasalara uydukları için haksız yere cebinden para çıkmamalı.” ifadelerini kullandı.

Coscelli, “Müşteriler bu uçuşları iyi niyetle rezerve etti. Tamamen kendi kontrolleri dışındaki koşullar nedeniyle yasal olarak uçamadılar. Bu insanlara paralarının geri verilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere’de salgınla mücadele süresince uygulanan kapanmalarda, halktan zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri talep edilmişti.

Öte yandan İngiliz hava yolu British Airways’ten yapılan açıklamada, salgın süresince 3 milyondan fazla müşteriye uçuş ücretlerinin iadesinin yapıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, “Hükümetin, bir yıldan fazla bir süredir hava yollarının anlamlı uçuşlarını yasakladıktan sonra dizlerinin üzerinde durmaya çalışan bir endüstriyi daha fazla cezalandırmaya çalışması inanılmaz.” ifadelerine yer verildi.

CMA bu zamana kadar seyahat şirketlerinin salgın döneminde müşterilerinin ücretlerini iade etmemesine ilişkin olarak yaklaşık 148 bin şikayet aldıklarını da bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.449 Değişim: 0,11% Hacim : 13.554 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 09.06.2021 Yüksek 1.453
Açılış: 1.450
8,5939 Değişim: -0,13%
Düşük 8,5694 09.06.2021 Yüksek 8,6223
Açılış: 8,6052
10,4716 Değişim: -0,08%
Düşük 10,4546 09.06.2021 Yüksek 10,5076
Açılış: 10,4803
522,57 Değişim: -0,22%
Düşük 520,77 09.06.2021 Yüksek 524,72
Açılış: 523,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.