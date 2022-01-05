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BMW yılı rekorla tamamladı

05.01.2022 - 09:11
BMW yılı rekorla tamamladı | Ekonomi Haberleri

Alman otomotiv devi BMW satışlarını artırarak rekora imza attı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile birlikte tüm sektörlerde üretimler yavaşlarken BMW rekor satış rakamına ulaştı. Koronavirüs pandemisinden dolayı ev elektroniğine artan taleple birlikte çip krizi de yaşanmaya başlamıştı. Birçok otomobil fabrikası geçici olarak üretimi durdururken BMW 2021 yılında 2.2 milyondan fazla otomobil sattığını açıkladı.

Küresel çapta çip krizinin olması, otomobil üretimlerinin yarıda kalması da BMW'yi etkilemedi.

BMW sözcüsünün yaptığı açıklamada "İlk kez BMW markasında satışlar 2.2 milyonu aştı. BMW, global premium araç segmentinde 2021 yılında ilk sırada yer aldı" dedi.

BMW'nin bünyesinde Mini ve Rolls-Royce markaları da bulunuyor. Şirket 2022 yılı toplam satış rakamlarını önümüzdeki hafta açıklayacak.


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