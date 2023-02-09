Biden resesyon beklemiyor | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ekonomisinde bu yıl ve 2024 yılında resesyon olmayacağını öngörüyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD'de resesyon beklentileri oluşurken ABD Başkanı Joe Biden bu yıl ve gelecek yıl resesyon beklenmediğini söyledi.

Biden "Ne bu yıl ne de gelecek yıl resesyon olmayacak. Seçimden bu yana uzmanlar resesyon olacağını söylüyor" diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA KONUŞMUŞTU

Biden geçtiğimiz hafta resesyonun olabileceğini ancak bunun gerçekleşmesi riskinin çok düşük olduğunu belirtmişti.

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