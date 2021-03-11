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Biden ekonomik destek paketini cuma günü imzalayacak

11.03.2021 - 08:50
Biden ekonomik destek paketini cuma günü imzalayacak | Ekonomi Haberleri

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Başkan Biden'ın Kongrede onaylanan 1,9 trilyon dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik destek paketini cuma günü onaylayacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede uzun süredir beklenen 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinden geçtiğine dikkati çeken Psaki, "Başkan Biden bu paketi cuma günü imzalayacak." dedi.

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimlere 350 milyar dolar kaynak ayrılması öngörülüyor.

Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak verilmesi ve süresinin 6 Eylül'e kadar uzatılması planlanıyor.

"ÖNCELİKLİ ODAĞIMIZ, AMERİKALILARIN EN KISA ZAMANDA AŞIYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK"

Biden'ın küresel aşılamanın genişletilmesine odaklandığını dile getiren Psaki, "Ancak daha önce de söylediğimiz gibi bizim şu andaki öncelikli odağımız, Amerikalıların mümkün olan en kısa zamanda aşıya erişimini sağlamak." ifadesini kullandı.

Şu anda Amerikalılar için yeterince aşı stoğu olup olmadığına odaklı çalıştıklarını belirten Psaki, Biden'ın diğer ülkelerdeki aşı çalışmaları konusunda da mevkidaşları ve ulusal güvenlik ekibi ile görüştüğünü kaydetti.


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