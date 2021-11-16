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Biden 1 trilyon dolarlık paketi imzaladı

16.11.2021 - 09:37
Biden 1 trilyon dolarlık paketi imzaladı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Biden, ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, aylar süren müzakereler sonucunda Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçen altyapı paketini Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzaladı.

Altyapı paketinin imza töreni, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde geldi. Biden, törende yaptığı konuşmada, "Uzun süredir dünyadaki en büyük ekonomiye sahip olmayı konuştuk. Amerikan liderliğini tüm dünyada en iyi ve güvenli yollar, tren yolları, limanlar ve havalimanlarıyla kanıtlamayı konuştuk. Birçok konuşma, söz ve uzman görüşü duyduk. Ancak bugün sonunda başardık. Amerikan halkına mesajım şudur ki Amerika yeniden harekete geçti. Hayatınız daha iyiye gitmek üzere değişecek." dedi.

Geçirilen yasa ile yapmak istedikleri işlere odaklandıklarını belirten Biden, bu yasayı imzalayarak demokrasiyi insanlar için kullandıklarını kaydetti.

Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini de geçireceğinden emin olduğunu dile getirdi. Törene, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Demokrat Senatör Krysten Sinema, Cumhuriyetçi Senatör Rob Portman’ın yanı sıra her iki partiden çok sayıda siyasetçi ve davetli katıldı.

YENİ ALTYAPI YATIRIMLARINA 550 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK AYRILIYOR

Biden'ın mart sonunda açıkladığı altyapı paketi, uzun süren müzakereler sonunda ilk olarak ağustos ayında ABD Senatosu'nda, kasım ayı başında ise ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmıştı. Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Yeni altyapı yatırımları için 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, ulaşım kalemindeki en çok bütçenin 110 milyar dolar ile yol ve köprü projelerine aktarılması öngörülüyor.

Paketle elektrik şebekeleri için 73 milyar dolar, demir yolları için 66 milyar dolar, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi için 65 milyar dolar, su altyapısı için 55 milyar dolar, çevresel projeler için 50 milyar dolar, toplu taşıma için 39 milyar dolar ve havalimanı projeleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Bazı ekonomistler, altyapı paketinin uzun vadede üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırabileceğini belirtirken, Kongre Bütçe Ofisi söz konusu paketin federal bütçe açığını 10 yılda 256 milyar dolar artıracağını tahmin ediyor.


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