‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › "ECB yakın zamanda aksiyon alabilir" "ECB yakın zamanda aksiyon alabilir"

BDDK'dan Ortak Varlık Yönetim'ine faaliyet izni

10.03.2021 - 10:32
BDDK'dan Ortak Varlık Yönetim'ine faaliyet izni | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Kararda, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildiği bildirildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 1,02% Hacim : 26.389 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.551 10.03.2021 Yüksek 1.566
Açılış: 1.551
7,5122 Değişim: -1,25%
Düşük 7,4902 10.03.2021 Yüksek 7,6703
Açılış: 7,6072
8,9669 Değişim: -1,12%
Düşük 8,9302 10.03.2021 Yüksek 9,1129
Açılış: 9,0688
416,91 Değişim: -0,79%
Düşük 414,74 10.03.2021 Yüksek 422,18
Açılış: 420,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.