BDDK'dan Ortak Varlık Yönetim'ine faaliyet izni | Ekonomi Haberleri

BDDK'dan Ortak Varlık Yönetim'ine faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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Kararda, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildiği bildirildi.
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