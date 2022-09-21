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Başkan Powell: Odak noktamız enflasyonu geri getirmek

21.09.2022 - 21:54 | Son Güncelleme :
Başkan Powell: Odak noktamız enflasyonu geri getirmek | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarda, " Faiz artırım hızı gelen verilere bağlı olacak. Toplantıdan toplantıya kararlarımızı vermeye devam edeceğiz" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayı faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini 75 baz puan artırdı. Karar sonrası Fed'den yapılan açıklamada, önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirme yeniden kullanıldı. Fed'in faiz kararının ardından yapılan basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulundu.

Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmeye hazırız, fiyat istikrarını sağlamak bizim sorumluluğumuz. Fiyat istikrarı olmadan ekonomi çalışamaz. Para politikası duruşumuzu fiyat istikrarını sağlama amacımıza doğru yönlendiriyoruz. Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için araçlara sahibiz. Faiz artırımlarına devam etmek gerekli olacak.

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İş gücü piyasasında arz ve talep şartlarının zaman içinde daha iyi bir dengeye gelmesini bekliyoruz. Enflasyon yüzde 2 hedefimizin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor, enflasyona yönelik riskleri yukarı yönlü görmeyi sürdürüyoruz.

ODAK NOKTAMIZ ENFLASYONU GERİ GETİRMEK

Enflasyonda mevcut durumdan memnun olmak için bir zemin yok. Fed bilançosunu daraltmaya devam edeceğiz. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinin kanıtlarını önümüzdeki aylarda görmek istiyoruz. Faiz artırım hızı gelen verilere bağlı olacak. Toplantıdan toplantıya kararlarımızı vermeye devam edeceğiz. Sınırlayıcı politika duruşuna bir süre için daha ihtiyaç duymamız büyük olasılık. Güçlü ve hızlı adımlar atıyoruz. Fed hedeflerini başarmak için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız.

Bizim odak noktamız enflasyonu geri getirmek. Bunu yapmak için iş gücü piyasasının gevşemesine, ekonomide trendin altında büyümeye ihtiyacımız var. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız. İş gücü piyasasının soğumakta olduğu yönünde şu ana kadar sadece ılımlı işaretler gördük.


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