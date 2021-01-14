"Bankalar faizleri çok yükselterek büyümeye köstek oluyor"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil, köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, reel sektörün üzerindeki finansman yükünün azaltılması gerektiğini bildirdi. Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Anadolu'nun dört bir tarafında, verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunduğunun altını çizerek, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu firmaların ülkenin milli serveti olduğunu ve korunması gerektiğini bildirdi.

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"BANKALARDAN DAHA SORUMLU BİR YAKLAŞIM BEKLİYORUZ"

Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

"Kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar. Bankalar, kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil, köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar."

"BANKALAR FİRMA KREDİLERİNE YÖNELİK DAHA YAPICI BİR TAVIR SERGİLEMELİ"

Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan firmaların kredilerine yönelik bankaların daha yapıcı bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Finans sektörü ve reel sektörün Türkiye'ye daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket edip birbirlerini daha iyi anlamaları gereken bir dönemde olunduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu dönemde gelirleri de maliyetleri de ölçülü tutarak, birbirimize destek olmalıyız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, bankalara "Reel sektöre sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin." çağrısında bulunarak şunları kaydetti: "Özellikle üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım ki büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım ve sağlıklı şekilde artıralım. Böylece pandemi sonrası yeniden ve hızla ayağa kalkalım, küresel yarışta geride kalmayalım."

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