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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

08.07.2021 - 15:42
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Temmuz haftasında 1,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 985,2 milyar liraya geriledi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 2 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 840 milyon 259 bin lira azalarak 3 trilyon 985 milyar 178 milyon 363 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,24 azalışla 1 trilyon 712 milyar 100 milyon 400 bin liraya inerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,02 artışla 2 trilyon 132 milyar 680 milyon 121 bin liraya çıktı.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 253 milyar 485 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 226 milyar 24 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 2 Temmuz itibarıyla 120 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,40 artarak 670 milyar 369 milyon 961 bin lira oldu. Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,12 artışla 562 milyar 69 milyon 432 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,55 yükselişle 237 milyar 842 milyon 238 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 542 milyon 188 bin lirası konut, 10 milyar 214 milyon 706 bin lirası taşıt ve 406 milyar 613 milyon 67 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Temmuz ile biten haftada 4 milyar 154 milyon 12 bin lira artarak 3 trilyon 773 milyar 19 milyon 889 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,75 artış gösterdi.


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