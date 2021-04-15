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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

15.04.2021 - 18:02
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15,9 milyar lira artarak 3 trilyon 752,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 9 Nisan ile biten haftada 15 milyar 883 milyon 412 bin lira artarak 3 trilyon 736 milyar 406 milyon 147 bin liradan, 3 trilyon 752 milyar 289 milyon 559 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 artışla 1 trilyon 630 milyar 343 milyon 914 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,59 yükselişle 1 trilyon 976 milyar 994 milyon 579 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 808 milyon dolar artarak 251 milyar 472 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 223 milyar 1 milyon dolar olurken, bunun 139 milyar 618 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 383 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,18 artarak 656 milyar 488 milyon 412 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,04 azalışla 569 milyar 191 milyon 63 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,38 düşüşle 216 milyar 488 milyon 920 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 341 milyon 385 bin lirası konut, 9 milyar 555 milyon 6 bin lirası taşıt ve 394 milyar 592 milyon 21 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Nisan ile biten haftada 18 milyar 999 milyon 248 bin lira artarak 3 trilyon 647 milyar 181 milyon 177 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,72 artış gösterdi.


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