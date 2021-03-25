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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

25.03.2021 - 16:03
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 8,4 milyar lira artarak 3 trilyon 580,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 19 Mart ile biten haftada 8 milyar 379 milyon 760 bin lira artarak 3 trilyon 572 milyar 32 milyon 789 bin liradan, 3 trilyon 580 milyar 412 milyon 549 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,29 azalışla 1 trilyon 557 milyar 111 milyon 437 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,07 artarak 1 trilyon 880 milyar 294 milyon 950 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 186 milyon dolar artarak 261 milyar 592 milyon dolara yükseldi.

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Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 232 milyar 497 milyon dolar olurken, bunun 147 milyar 314 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 183 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,02 artarak 650 milyar 330 milyon 932 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler yüzde 0,39 azalışla 556 milyar 927 milyon 55 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,05 artarak 207 milyar 530 milyon 249 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 724 milyon 18 bin lirası konut, 9 milyar 80 milyon 467 bin lirası taşıt ve 389 milyar 526 milyon 447 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Mart ile biten haftada 30 milyar 816 milyon 136 bin lira azalarak 3 trilyon 493 milyar 460 milyon 741 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,05 artış gösterdi.


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