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Bankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi

25.02.2021 - 16:17
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçtiğimiz hafta 4 milyar 278 milyon lira azalarak 3 trilyon 508 milyar 655 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Şubat ile biten haftada 4 milyar 278 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 512 milyar 933 milyon liradan 3 trilyon 508 milyar 655 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 9 milyar 237 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 359 milyar 509 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Şubat ile biten haftada 1 milyar 68 milyon lira azalarak 678 milyar 801 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 399 milyon lirası konut, 12 milyar 168 milyon lirası taşıt ve 390 milyar 234 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 334 milyon lira düşerek 579 milyar 785 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 gerileyerek 145 milyar 260 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 467 milyon lirası taksitli, 82 milyar 793 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 251 milyon lira azalarak 150 milyar 674 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 333 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 799 milyon lira yükselerek 773 milyar 641 milyon lira oldu.


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