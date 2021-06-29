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Bankacılık sektörünün aktifleri 6,7 trilyon lira oldu

29.06.2021 - 15:27
Bankacılık sektörünün aktifleri 6,7 trilyon lira oldu | Ekonomi Haberleri

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mayıs itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 9,3 artarak 6 trilyon 671,4 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, mayıs ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, mayısta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 671 milyar 362 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 564 milyar 921 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 857 milyar 364 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 123 milyar 827 milyon lira oldu.

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Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 9,3, krediler toplamı yüzde 7,9 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 9,9 yükseldi.
Mayısta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,69 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KARI 24 MİLYAR 735 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, mayısta, 2020 sonuna göre yüzde 10,1 artarak 3 trilyon 804 milyar 684 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 3,4 artışla 619 milyar 990 milyon liraya çıktı. Sektörün mayıs sonu itibarıyla dönem net karı 24 milyar 735 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,86 seviyesinde gerçekleşti.


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