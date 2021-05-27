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Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

27.05.2021 - 15:24
Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 10 milyar 906 milyon lira artarak 3 trilyon 795 milyar 969 milyon liraya yükseldi.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Mayıs itibarıyla 10 milyar 906 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 785 milyar 62 milyon liradan 3 trilyon 795 milyar 969 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 34 milyar 935 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 773 milyar 632 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Mayıs itibarıyla 2 milyar 498 milyon lira artarak 690 milyar 730 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 274 milyar 538 milyon lirası konut, 13 milyar 862 milyon lirası taşıt ve 402 milyar 330 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 459 milyon lira azalarak 604 milyar 188 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 artarak 148 milyar 358 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 59 milyar 33 milyon lirası taksitli, 89 milyar 324 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 397 milyon lira artarak 148 milyar 746 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 288 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 286 milyon lira artarak 790 milyar 136 milyon lira oldu.


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