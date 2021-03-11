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Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

11.03.2021 - 15:53
Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 18 milyar 595 milyon lira artarak 3 trilyon 611 milyar 276 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Mart ile biten haftada 18 milyar 595 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 592 milyar 681 milyon liradan 3 trilyon 611 milyar 276 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 7 milyar 843 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 436 milyar 212 milyon lira oldu.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Mart ile biten haftada 341 milyon lira artarak 682 milyar 565 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 364 milyon lirası konut, 12 milyar 487 milyon lirası taşıt ve 393 milyar 713 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 342 milyon lira artarak 593 milyar 165 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 yükselerek 147 milyar 660 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 949 milyon lirası taksitli, 86 milyar 711 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 224 milyon lira azalarak 151 milyar 26 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 201 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyon lira gerileyerek 774 milyar 769 milyon lira oldu.


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