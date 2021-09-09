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Bankacılık sektörü kredi hacmi geriledi

09.09.2021 - 16:30
Bankacılık sektörü kredi hacmi geriledi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 3 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 992 milyon lira azalarak 3 trilyon 900 milyar 561 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Eylül haftası itibarıyla 2 milyar 992 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 903 milyar 553 milyon liradan 3 trilyon 900 milyar 561 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 3 Eylül haftası itibarıyla 14 milyar 752 milyon lira azalış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 0,4 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 923 milyar 219 milyon lira oldu.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Tüketici kredileri tutarı, 3 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 2 milyar 540 milyon lira artarak 726 milyar 388 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 280 milyar 573 milyon lirası konut, 14 milyar 508 milyon lirası taşıt ve 431 milyar 306 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 55 milyon lira gerileyerek 599 milyar 180 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 artarak 181 milyar 595 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 73 milyar 297 milyon lirası taksitli, 108 milyar 298 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Ağustos haftası itibarıyla 44 milyon lira azalarak 149 milyar 660 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 333 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 335 milyon lira azalarak 808 milyar 652 milyon lira oldu.


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