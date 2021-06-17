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Bankacılık sektörü kredi hacmi geriledi

17.06.2021 - 14:37
Bankacılık sektörü kredi hacmi geriledi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 35 milyar 142 milyon lira azalarak 3 trilyon 845 milyar 521 milyon liraya geriledi.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Haziran itibarıyla 35 milyar 142 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 880 milyar 663 milyon liradan 3 trilyon 845 milyar 521 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 26 milyar 701 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 815 milyar 984 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Haziran itibarıyla 3 milyar 176 milyon lira artarak 700 milyar 536 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 475 milyon lirası konut, 14 milyar 418 milyon lirası taşıt ve 409 milyar 642 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 253 milyon lira azalarak 601 milyar 565 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2 artarak 159 milyar 759 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 231 milyon lirası taksitli, 97 milyar 528 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 516 milyon lira azalarak 148 milyar 289 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 973 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6,7 milyon lira artarak 795 milyar 879 milyon lira oldu.


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